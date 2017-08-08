Leilão Tradição abre hoje festividades da Expoaqui 50 anos

Festividades
Festa conta com rodeio, outros leilões, julgamentos de raças, apresentações de artistas regionais e show com Henrique & Julian
Tem início hoje, no Parque de Exposições de Aquidauana, a Expoaqui 50 anos, em alusão ao aniversário da cidade, comemorado no dia 15 de agosto. De acordo com o Sindicato Rural , o 1º Leilão Tradição, às 20 horas, abre os seis dias de festas que devem contar ainda com rodeio, outros leilões, julgamentos de raças, apresentações de artistas regionais e show com Henrique & Juliano.
Na quarta-feira, também no Parque de Exposições às 20 horas, será a vez do 1º Leilão Nelore Show. Na quinta-feira já têm início os shows e o aclamado Rodeio PBR. Na sexta-feira se apresentam Alex e Yvan. No sábado é a vez da atração principal Henrique & Juliano. No domingo, Victória Miranda e as finais do Rodeio encerram a festa que será marcada por leilões, julgamento de raças e apresentações de artistas regionais.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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