Moto com chave no contato é furtada na zona rural de Aquidauana

Homem de 46 anos proprietário de uma moto Honda CG Titan, procurou a Polícia Civil de Aquidauana para registrar o furto do veículo, ocorrido entre a noite de domingo e a madrugada de ontem, em uma fazenda da região.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima deixou a moto com a chave na ignição, facilitando a vida do ladrão. O autor teria empurrado o veículo por cerca de 40 metros para não fazer barulho, e só depois deu partida e fugiu.



Informações apontam que veículo semelhante foi visto sem placa, transitando nas regiões do Parque de Exposições e do quartel do Exército Brasileiro, na Rua Duque de Caxias. O caso é investigado.