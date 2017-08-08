Prefeito visita novo Cras e promete bom uso dos impostos pagos pelos cidadãos

Como parte do cronograma em comemoração aos 125 anos de Aquidauana, celebrado no próximo dia 15, a Prefeitura Municipal promoveu ação na manhã desta terça-feira, no bairro Nova Aquidauana. Às 9 horas, o prefeito Odilon Ribeiro acompanhado de sua esposa Maria Eliza, de vereadores e secretários municipais, visitou a nova sede do Cras II na avenida Mato Grosso, em um prédio amplo e confortável para atender a população.

Na presença do público o prefeito reiterou que o gestor público tem o dever de garantir a boa aplicação dos recursos provenientes dos impostos pagos por cada cidadão: "temos feito tudo que podemos para assegurar que os recursos públicos voltem para a população na forma da boa prestação de serviços" afirmou. O prefeito ainda elencou uma série de ações e metas que ele e sua equipe vem traçando para fazer com que a gestão municipal seja eficiente de forma a conquistar a aprovação popular.

Às 10h a comitiva seguiu para o C.M.E.I Emília Nogueira, onde a prefeitura através da Secretaria de Educação realizou mais uma entrega de uniformes novos para os alunos da rede municipal de ensino. A Secretaria de Educação professora Ivone Nemer mostrou-se satisfeita com a qualidade dos uniformes que estão sendo distribuídos. Aos pais presentes o Prefeito Odilon afirmou que todo o trabalho de sua equipe visa melhorar a auto estima dos aquidauanenses.

Em seguida a comitiva composta por membros do governo municipal, vereadores e representantes da imprensa seguiu para o prédio do C.M.E.I Prof. José Rodolfo Falcão, também no bairro Nova Aquidauana, que será inaugurado no dia 15 de agosto, aniversário da cidade. Entre os presentes, o sentimento de satisfação e contentamento com a excelente estrutura que deve oferecer 230 novas vagas para a educação infantil.