Grupo invade depósito e foge com peças em camionete no Guanandy

Depósito de peças foi alvo de furto na região do Bairro Guanandy, em Aquidauana. Nesta quarta-feira, o proprietário, um homem de 53 anos, procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o caso. Segundo a vítima, foram levados dois links de corrente de máquina de esteira, medindo aproximadamente cinco metros cada.



Consta no boletim de ocorrência que, segundo o proprietário, testemunha viu uma camionete com cinco pessoas estacionando no local na manhã de segunda-feira, e levando os links. A testemunha disse ainda que não acionou o proprietário porque, diante da tranquilidade dos ladrões, imaginou que eles tivessem autorização.