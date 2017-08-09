Grupo invade depósito e foge com peças em camionete no Guanandy

Aquidauana
Testemunha viu cinco pessoas em uma camionete levando objetos do local
Depósito de peças foi alvo de furto na região do Bairro Guanandy, em Aquidauana. Nesta quarta-feira, o proprietário, um homem de 53 anos, procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o caso. Segundo a vítima, foram levados dois links de corrente de máquina de esteira, medindo aproximadamente cinco metros cada.
Consta no boletim de ocorrência que, segundo o proprietário, testemunha viu uma camionete com cinco pessoas estacionando no local na manhã de segunda-feira, e levando os links. A testemunha disse ainda que não acionou o proprietário porque, diante da tranquilidade dos ladrões, imaginou que eles tivessem autorização.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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