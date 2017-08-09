PM faz blitz na Bichara Salamene para reduzir índice de acidentes

A equipe de Trânsito da PM realizou mais uma operação nesta quarta-feira (9) para coibir infrações de trânsito e reduzir os índices de acidente em Aquidauana. A blitiz foi realizada na rua Bichara Salamene.

De acordo com os dados divulgados pela polícia, a operação durou cerca de uma hora e os condutores de 23 veículos foram abordados, duas motos foram recolhidas e seis multas foram aplicadas.

Uma série de operações como esta já foi realizada, com o intuito de tornar o trânsito mais seguro na região.