PM faz blitz na Bichara Salamene para reduzir índice de acidentes

Aquidauana
A equipe de Trânsito da PM realizou mais uma operação nesta quarta-feira (9) para coibir infrações de trânsito e reduzir os índices de acidente em Aquidauana. A blitiz foi realizada na rua Bichara Salamene.
De acordo com os dados divulgados pela polícia, a operação durou cerca de uma hora e os condutores de 23 veículos foram abordados, duas motos foram recolhidas e seis multas foram aplicadas.
Uma série de operações como esta já foi realizada, com o intuito de tornar o trânsito mais seguro na região.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS