Criança de oito anos fratura o braço durante treino de handebol em escola

Aquidauana
O Corpo de Bombeiros foi chamado na manhã desta quinta-feira (10) para atender a um aluno da Escola Dóris Mendes Trindade, bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. A criança de oito anos teve ser socorrida depois de quebrar o braço enquanto fazia educação física.
De acordo com os Bombeiros, o garoto participava do treino de handebol quando fraturou o braço esquerdo. Ele foi socorrido e levado para o Pronto Socorro.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS