Criança de oito anos fratura o braço durante treino de handebol em escola

O Corpo de Bombeiros foi chamado na manhã desta quinta-feira (10) para atender a um aluno da Escola Dóris Mendes Trindade, bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. A criança de oito anos teve ser socorrida depois de quebrar o braço enquanto fazia educação física.

De acordo com os Bombeiros, o garoto participava do treino de handebol quando fraturou o braço esquerdo. Ele foi socorrido e levado para o Pronto Socorro.