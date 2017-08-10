Polícia de Aquidauana multa proprietário e paralisa atividades em fazenda

Durante fiscalização em uma fazenda, localizada no município de Dois Irmãos do Buriti, a Polícia Militar Ambiental de Aquidauana autuou hoje (10), proprietário rural por degradação de matas ciliares e nascentes de um córrego que corta a propriedade. O infrator mantinha gado degradando as áreas protegidas consideradas como de Preservação Permanente (APP).



A área de matas ciliares e nascentes do córrego, era utilizada para dessedentação e forrageamento do rebanho, havendo início der processos erosivos, devido ao pisoteio dos animais, causando assoreamento do córrego.

O infrator, de 60 anos, residente em Dos Irmãos do buriti, foi autuado administrativamente por danificar área considerada de preservação permanente (matas ciliares e nascentes) e foi multado em R$ 5 mil. Ele também responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de detenção de um a três anos.



As atividades foram interditadas e o proprietário rural foi notificado a retirar o gado das áreas e a realizar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (Prada), junto ao órgão ambiental.