Acesso ao frigorífico em Aquidauana ganha postes e iluminação pública

A equipe da Energisa termina hoje (11) a colocação dos postes que foram fixados para receber iluminação no acesso ao frigorífico Buruti, em Aquidauana. A execução do serviço vai beneficiar trabalhadores e moradores de bairros da região. As equipes trabalham há duas semanas e em mais duas, os demais postes serão colocados.

Nadir da Conceição, dona de casa 61 anos, moradora da vila Trindade, comemora a realização do serviço. “A noite é uma escuridão enorme, se precisar sair à noite é perigoso por causa do escuro. Agora, com essas luzes vai melhorar e muito”, disse, lembrando a importância da chegada da iluminação pública para a segurança da população.

A prefeitura de Aquidauana é a responsável pela fixação da estrutura metálica onde são colocadas as lâmpadas.