Aniversário de Aquidauana tem ampla programação

Aquidauana comemora seus 125 anos na próxima terça-feira (15) e uma extensa programação foi preparada pela Prefeitura para prestigiar a população. No dia do aniversário da cidade, a rua 7 de Setembro recebe o tradicional Desfile Cívico, Militar e Escolar – reunindo entidades, repartições públicas, escolas e as forças de segurança – que sempre encanta a todos os moradores, a partir das 8h. No mesmo dia, mais cedo, às 7h30, os Pavilhões Nacional, Estadual e Municipal serão hasteados na Praça.

O governador de Mato Grosso do Sul vem ao município para a assinatura da ordem de serviço das obras de pavimentação asfáltica da Estrada Parque, além do trajeto entre o distrito de Piraputanga e o distrito de Palmeiras. A cerimônia está marcada para as 16h.

Já às 18h da terça-feira (15), a rua Bichara Salamene, no Centro de Aquidauana, recebe o show da Banda Lilás, no palco que será montado em frente à Esplanada Ferroviária. O evento brinda os moradores com muita música durante a realização da já tradicional Feira da Estação, que ocorre no mesmo local.

Os dias que antecedem a celebração da fundação da cidade, no dia 15, também ganham eventos para celebrar os 125 anos. Nesta sexta-feira (11), o plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara de Vereadores recebe a cerimônia de entrega de títulos de cidadãos e cidadãs aquidauanenses, a partir das 19h30. No sábado (12), o Parque Municipal da Lagoa Cumprida recebe o início do Circuito de Vôlei de Areia. O dia dedicado aos esportes segue com uma competição de mountain bike e de canoagem em velocidade. Os eventos têm início marcado para as 8h.

O domingo (13) será dia de agradecer, com uma missa de “Ação de Graças”, marcada para às 19h30, na Igreja Matriz Nossa Senhora Imaculada Conceição. As festividades seguem até a passagem dos pilotos do 25º Rally dos Sertões, que chegam ao município no dia 25 de agosto. A festa para receber as equipes será montada na avenida Pantaneta. Depois os competidores seguem para Bonito (MS), que foi definido como linha de chegada.

