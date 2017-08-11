Aniversário de Aquidauana tem ampla programação

125 anos
No dia 15 de agosto, a rua 7 de Setembro recebe o tradicional Desfile Cívico, Militar e Escolar, reunindo entidades, escolas e as forças de segurança
Aquidauana comemora seus 125 anos na próxima terça-feira (15) e uma extensa programação foi preparada pela Prefeitura para prestigiar a população. No dia do aniversário da cidade, a rua 7 de Setembro recebe o tradicional Desfile Cívico, Militar e Escolar – reunindo entidades, repartições públicas, escolas e as forças de segurança – que sempre encanta a todos os moradores, a partir das 8h. No mesmo dia, mais cedo, às 7h30, os Pavilhões Nacional, Estadual e Municipal serão hasteados na Praça.
O governador de Mato Grosso do Sul vem ao município para a assinatura da ordem de serviço das obras de pavimentação asfáltica da Estrada Parque, além do trajeto entre o distrito de Piraputanga e o distrito de Palmeiras. A cerimônia está marcada para as 16h.
Já às 18h da terça-feira (15), a rua Bichara Salamene, no Centro de Aquidauana, recebe o show da Banda Lilás, no palco que será montado em frente à Esplanada Ferroviária. O evento brinda os moradores com muita música durante a realização da já tradicional Feira da Estação, que ocorre no mesmo local.
Os dias que antecedem a celebração da fundação da cidade, no dia 15, também ganham eventos para celebrar os 125 anos. Nesta sexta-feira (11), o plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara de Vereadores recebe a cerimônia de entrega de títulos de cidadãos e cidadãs aquidauanenses, a partir das 19h30. No sábado (12), o Parque Municipal da Lagoa Cumprida recebe o início do Circuito de Vôlei de Areia. O dia dedicado aos esportes segue com uma competição de mountain bike e de canoagem em velocidade. Os eventos têm início marcado para as 8h.
O domingo (13) será dia de agradecer, com uma missa de “Ação de Graças”, marcada para às 19h30, na Igreja Matriz Nossa Senhora Imaculada Conceição. As festividades seguem até a passagem dos pilotos do 25º Rally dos Sertões, que chegam ao município no dia 25 de agosto. A festa para receber as equipes será montada na avenida Pantaneta. Depois os competidores seguem para Bonito (MS), que foi definido como linha de chegada.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS