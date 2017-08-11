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Projeto “Mãos Que Ajudam” realizou coleta de lixo no Pirizal

Ação foi desenvolvida por membros d’A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com apoio da prefeitura

Flavio Brito

Publicado em 11/08/2017 às 11:16

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Membros do projeto “Mãos Que Ajudam” da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de Aquidauana, realizaram uma ação de limpeza e revitalização de parte do Pirizal, localizado na área central da cidade.

De acordo com Sergio Kocinba, sumo conselheiro para a região de Campo Grande, membro da igreja local, o evento faz parte do “Dia Nacional de Ação”, realizado todos os anos, por todas as igrejas dos Mormons do Brasil em data pré-determinada. Informou ainda o Conselheiro, que neste ano o tema escolhido foi com relação à prevenção da saúde. Nesse trabalho houve o empenho de 20 membros voluntários da Igreja e foram recolhidos em torno de 40 sacos com o material acumulado no local, incluindo plástico, vidros, sacos, papelão e lixo domésticos. Todo o material recolhido foi transportado por viaturas da Secretaria de Obras para o lugar adequado de armazenamento do município.
 
“Ficamos muito felizes em poder dar a nossa parcela de ajuda para a nossa cidade e as famílias, pois cidade limpa e bem cuidada é responsabilidade da Prefeitura e também da população”, disse Kocinba. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem como Presidente do Ramo, em Aquidauana o professor Luiz Carlos Salamene.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos Archibald Joseph Macintyre, o Mac, agradeceu a ação dos membros da Igreja, afirmando que “esses são alguns cuidados que   fazem a diferença, um belo exemplo de cidadania”.

Em agosto de 2000, foi criado no Brasil o programa Mãos que Ajudam, uma proposta permanente de ajuda humanitária e de serviço comunitário que mobiliza milhares de voluntários, membros e amigos d’A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em parceria com empresas privadas, órgãos governamentais, veículos de comunicação, ONGs e instituições religiosas. As ações realizadas pela Igreja já beneficiaram todas as capitais e cerca de 200 outras cidades do país.

Reformas em escolas públicas; assistência a hospitais, orfanatos, creches e asilos; recuperação e limpeza de praças, parques e praias e doação de sangue, além de mão de obra voluntária e ajuda material em situações de emergência e calamidade pública têm sido alguns dos campos de atuação.

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