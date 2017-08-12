Desfile do Aniversário de Aquidauana vai contar com 62 entidades

Aquidauana estará comemorando 125 anos no dia 15 de agosto, com o tema: “Aquidauana 125 Anos: Faço parte dessa história!”. As atividades terão início às 6h com a Alvorada Festiva, às 7h30 com o hasteamento da bandeira na Praça dos Estudantes e às 8h iniciará o Desfile Cívico, Escolar e Militar na rua 7 de Setembro.

Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Fundação de Cultura e Turismo, serão 62 instituições a desfilar, entre elas: Centros de Educação Infantil, Escolas Municipais, Estaduais e Particulares, Programas e Projetos, Instituições Religiosas, Instituições de serviço de interesse público, o 9º Batalhão de Engenharia e Combate, o 1º SubGrupamento de Bombeiros e o 7º Batalhão da Polícia Militar.

Cada Instituição participante fará exibição temática de parte da história da cidade, evidenciando pessoas que fizeram a diferença nesta terra pantaneira, falando das atrações turísticas e do Pantanal e tudo mais que compõe o que é de fato a cidade.

O prefeito Odilon Alves Ribeiro e a vice-prefeita Selma Suleiman convidam a todos que fazem parte desta história a prestigiar o evento que acontecerá na rua 7 de Setembro à partir das 8h da manhã. O palanque central ficará no cruzamento da rua Augusto Mascarenhas esquina com a rua 7 de Setembro.