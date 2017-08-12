Leitores de O Pantaneiro e fãs ganham ingressos para mega show da EXPOAQUI

Aquidauana
Compartilhamento do conteúdo da LIVE e de uma postagem feita no Facebook aos aquidauanenses sortudos
Aquidauanenses sortudos vão curtir o show da dupla Henrique e Juliano neste sábado (12), na 50ª Expoaqui. Os ingressos foram distribuídos entre os expectadores da LIVE diária no Facebook e demais seguidores da fan page de O Pantaneiro.
Quem já esteve na redação de O Pantaneiro para pegar os convites na manhã deste sábado falou da expectativa para o show. “Estou muito ansiosa, adoro os dois, curto muito as músicas e não esperava ter ganhado o sorteio”, disse Nangelly Medeiros. Nangelly revela que vai tentar chegar perto dos ídolos para tirar uma foto.
A ansiedade pelo show parece mesmo ter tomado conta dos fãs aquidauanenses. Vanessa Cunha contou que espera que a música “Mais amor e menos drama” faça parte do repertório escolhido para o show de hoje. “Eu adoro a dupla, faz muito tempo que acompanho os dois”, afirmou Vanessa.
Whellington Miarro revela que gostaria de ser chamado para subir ao palco, momento que a dupla já repetiu em outras as cidades do país. “Todos os DVDs são meus preferidos”, garante Whellington, que conhece cada detalhe das apresentações dos irmãos e espera pela hora de vê-los no palco.
O Pantaneiro também sorteou um prêmio oferecido especialmente pela Caucau Show de Aquidauana, que fica na rua Estevão Alves Corrêa, no Centro, e um jantar para um casal oferecido pela Restaurante Aruanã Country.
CONFIRA O RESULTADO DO SORTEIO DA LIVE:
Viviane Proença - www.facebook.com/viviane.proenca.58
Vanessa Cunha - www.facebook.com/vanessa.cunha.779857
Telly Rios - www.facebook.com/tellyrioos
Whellington Miarro - www.facebook.com/wellingtonmiarroferreira
CONFIRA O RESULTADO DO SORTEIO DA FAN PAGE:
Daiany Macedo - www.facebook.com/Daiany18
Nangelly Medeiros - www.facebook.com/nangelly.medeiros
Larissa Lara Bueno - www.facebook.com/larissa.larabueno.9
CONFIRA O RESULTADO DO SORTEIO DA CACAU SHOW:
Suzane Torres Belardo - www.facebook.com/suzane.belardo
CONFIRA O RESULTADO DO SORTEIO ARUANÃ COUNTRY:
Ana Paula Nunes - www.facebook.com/na.paulinha15?hc_ref=ARSGcYZ_QFTpkJttF1lg0DjVulNjJQ-_al8BeJmRokzaCy4lF5qzEzcxBs276eGoCmo
GANHADOR DA PROMOÇÃO DA EDIÇÃO IMPRESSA
Diego Ferreira
Atendimento especializado
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