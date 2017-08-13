Amanhã é ponto facultativo nas repartições públicas municipais

125 anos de Aquidauana
Serviços considerados essenciais serão realizados normalmente
A Prefeitura Municipal de Aquidauana decretou ponto facultativo para esta segunda-feira (14), véspera do aniversário de 125 anos da cidade, celebrado em 15 de agosto. Conforme publicação no Diário Oficial do Município , as repartições públicas devem retornar às atividades normais na quarta-feira (16).
Ainda de acordo com o decreto, serviços considerados essenciais e aqueles que, por sua natureza, não permitem paralisação, dentre os quais atendimento médico e coleta seletiva de lixo, bem como ainda aqueles que os Secretários Municipais entenderem necessários, não serão suspensos.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS