Mulher é multada pela PMA em Aquidauana após incendiar terreno e incomodar vizinhos

Crime ambiental
Fogo gerava muita fumaça e ameaçava residências vizinhas, disse a polícia
Mulher de 53 anos moradora em Aquidauana foi autuada administrativamente e multada pela Polícia Militar Ambiental, na sexta-feira, por colocar fogo no terreno de sua residência, causando transtorno aos vizinhos. O valor da multa foi de R$ 1.211,50.
Segundo a polícia, após denúncias, uma equipe foi ao local e surpreendeu a infratora no momento em que ela provocava o incêndio na vegetação do lote, gerando muita fumaça que, dispersa no ar, prejudicava toda a vizinhança.
Os policiais conseguiram conter o fogo que ameaçava as demais residências. Segundo a PMA, apesar dos esforços e das orientações em relação à proibição dos incêndios, algumas pessoas insistem com esse costume, que é bastante prejudicial ao ambiente e à saúde da população afetada.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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