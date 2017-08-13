Show com Victória Miranda e Rodeio PBR encerram hoje Expoaqui 50 anos

Termina neste domingo os seis dias de festa da Expoaqui 50 anos, evento que vinha sendo realizado desde terça-feira, em alusão ao aniversário de 125 anos de Aquidauana, celebrado na próxima terça-feira (15). Show com Victória Miranda e a Final do Rodeio PBR fecham as comemorações com chave de ouro, a partir das 20 horas.



Entretanto, ao longo do dia haverá outras atividades. Das 13 às 17 horas, acontece a programação em homenagem ao Dia dos Pais, com almoço no Restaurante Vitória. A partir das 17 horas haverá festival de prêmios com o sorteio de duas motos zero quilômetro. Às 19h30, tem apresentação de Balé Circense com a Cia Zari, seguida do show e do rodeio.

