Celebração dos 125 anos tem de desfile a eventos esportivos

Aquidauana comemora 125 de emancipação nesta terça-feira, 15 de agosto. Para celebrar a data, foram preparados eventos ao longo do dia, para todos os gostos, começando com o hasteamento das bandeiras e desfile cívico. Porém, as celebrações, que já começaram de forma simbólica na semana passada, com a Expoaqui 50 anos, segue por todo o mês de agosto.



Amanhã, às 07h30 haverá hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal, na Praça Afonso Pena, seguido do desfile cívico, escolar e militar, a partir das 8 horas, na Rua Sete de Setembro. À tarde, a prefeitura lança primeira etapa de pavimentação na Vila Eliane e Vila Fragelli, às 14h30, além de haver assinatura de convênio com o Governo do Estado.



Às 15 horas, tem inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José Rodolfo Falcão, localizado na Rua Filinto Muller, esquina com a Rua 11, no Nova Aquidauana. Uma hora depois, o governador Reinaldo Azambuja assina ordem de serviço para pavimentação entre os distritos de Piraputanga, Camisão e Palmeiras, no distrito de Piraputanga.



Tradicionalmente, às 18 horas tem a Feira da Estação, com apresentações culturais e comidas típicas. No sábado (19), as atividades retomam com corrida de pedestre. A largada será às 15h30, na sede da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), pela rodovia MS-450, com chegada e premiações no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza.



O estádio recebe ainda, às 17 horas, a abertura do Campeonato Municipal Interbairros de Futebol. No domingo (20), as festividades se concentram no Aeroclube, às 09h30, com comemoração do 66º aniversário do aeroclube, exposição de aeronaves e carros antigos, sorteio para sobrevoo nas aeronaves e show com acrobacias aéreas.



Na próxima quarta-feira (23), haverá solenidade de entrega dos certificados do concurso literário de Aquidauana, às 19 horas, no plenário Estevão Alves Correa, na Câmara Municipal. Na sexta-feira (25), a partir das 6 horas da manhã, a cidade recebe as equipes participantes do Rally dos Sertões, com concentração na Avenida Pantaneta.