Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:16

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Celebração dos 125 anos tem de desfile a eventos esportivos

Comemorações que começaram com a Expoaqui 50 anos retornam amanhã e seguem até o fim do mês

Luiz Guido Junior

Publicado em 14/08/2017 às 20:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauana comemora 125 de emancipação nesta terça-feira, 15 de agosto. Para celebrar a data, foram preparados eventos ao longo do dia, para todos os gostos, começando com o hasteamento das bandeiras e desfile cívico. Porém, as celebrações, que já começaram de forma simbólica na semana passada, com a Expoaqui 50 anos, segue por todo o mês de agosto.


Amanhã, às 07h30 haverá hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal, na Praça Afonso Pena, seguido do desfile cívico, escolar e militar, a partir das 8 horas, na Rua Sete de Setembro. À tarde, a prefeitura lança primeira etapa de pavimentação na Vila Eliane e Vila Fragelli, às 14h30, além de haver assinatura de convênio com o Governo do Estado.


Às 15 horas, tem inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José Rodolfo Falcão, localizado na Rua Filinto Muller, esquina com a Rua 11, no Nova Aquidauana. Uma hora depois, o governador Reinaldo Azambuja assina ordem de serviço para pavimentação entre os distritos de Piraputanga, Camisão e Palmeiras, no distrito de Piraputanga.


Tradicionalmente, às 18 horas tem a Feira da Estação, com apresentações culturais e comidas típicas. No sábado (19), as atividades retomam com corrida de pedestre. A largada será às 15h30, na sede da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), pela rodovia MS-450, com chegada e premiações no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza.


O estádio recebe ainda, às 17 horas, a abertura do Campeonato Municipal Interbairros de Futebol. No domingo (20), as festividades se concentram no Aeroclube, às 09h30, com comemoração do 66º aniversário do aeroclube, exposição de aeronaves e carros antigos, sorteio para sobrevoo nas aeronaves e show com acrobacias aéreas.


Na próxima quarta-feira (23), haverá solenidade de entrega dos certificados do concurso literário de Aquidauana, às 19 horas, no plenário Estevão Alves Correa, na Câmara Municipal. Na sexta-feira (25), a partir das 6 horas da manhã, a cidade recebe as equipes participantes do Rally dos Sertões, com concentração na Avenida Pantaneta.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo