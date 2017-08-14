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Corpo de jovem de 19 anos que se afogou é encontrado no rio Aquidauana

Nayara Alves de Lima, 19 anos, estava com a família em um pesqueiro no sábado e acabou se afogando

Flavio Brito

Publicado em 14/08/2017 às 09:51

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Equipe do Corpo de Bombeiros encontrou  no terceiro dia de buscas o corpo da jovem de 19 anos que se afogou no Rio Aquidauana, no sábado (12). Nayara Alves de Lima acabou vindo a superfície depois do trabalho das equipes de busca, provocando a formação de ondas para a movimentação no corpo na água. 

De acordo com relatório dos bombeiros, a jovem estava em um pesqueiro com amigos e familiares, quando o grupo entrou no rio para nadar, na manhã de sábado.

Quatro pessoas foram socorridas pelos bombeiros, inclusive a mãe da vítima, Guiomar, 38 anos, que entrou na água para tentar salvar a filha. Três militares participaram das buscas utilizando um barco e jet ski, que foram retomadas hoje, por volta das 7h e o corpo de Nayara foi localizada por volta das 9h30.
 
A família da jovem estava no pesqueiro a cerca de 7 km da base do Corpo de Bombeiros, na prainha de Anastácio – região onde o corpo da vítima foi localizado. A equipe de perícia segue para o local. 

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