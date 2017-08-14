Modelo de Aquidauana concorre para estar no top 10 do Miss Brasil

Isabela Cavalcante
O Miss Brasil Be Emotion 2017 será realizada no dia 19 deste mês, com transmissão ao vivo para todo o Brasil
Crédito do vídeo: Da Redação
A aquidauanense Isabela Cavalcante, de 22 anos, estudante de jornalismo e eleita Miss Mato Grosso do Sul, é a representante do estado no Miss Brasil Be Emotion 2017. Isabela já está na região de Ilha Bela, em São Paulo, "confinada" com as demais 26 concorrentes, que também estão na disputa.
O Miss Brasil Be Emotion 2017 será realizada no dia 19 deste mês, com transmissão ao vivo para todo o país. A população sul-mato-grossense pode ajudar, Isabela a chegar no top 10 do Miss Brasil.
Basta acessa o site do evento (http://entretenimento.band.uol.com.br/miss/brasil/candidatas) e compartilhar qualquer conteúdo sobre a Miss MS Isabela Cavalcante nas mídias sociais com a hashtag oficial #BelabeemotionMS .
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