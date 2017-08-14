PRF apreende camionete roubada com 1 tonelada de maconha

Ontem (13) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma camionete com mais de uma tonelada de maconha, no km 454 da BR-163, na Unidade Operacional da PRF em Campo Grande.

Policiais realizavam fiscalizações na rodovia e durante abordagem a uma Chevrolet/S10, com placa aparente de Rubiataba (GO), o motorista acelerou para tentar fugir. O veículo, ocupado por dois homens, foi acompanhado por policiais rodoviários federais e, após alguns quilômetros, motorista e passageiro abandonaram o veículo com a droga e fugiram à pé em mata às margens da rodovia. Policiais fazem buscas na região, mas os envolvidos não foram encontrados.

A camionete estava com centenas de tabletes de maconha na carroceria e no interior do veículo. Os policiais constataram também que a camionete estava com placas clonadas e é produto de roubo/furto, com placas originais de Belo Horizonte (MG).

O veículo possuía um sistema de comunicação ilegal por rádio, o que indica que outro veículo envolvido dava suporte ao tráfico. Ao todo 1.192 kg de maconha estavam na camionete, que foram encaminhadas à Denar, em Campo Grande.