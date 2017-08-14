Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:16

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

PRF apreende camionete roubada com 1 tonelada de maconha

Em Campo Grande, traficantes abandonaram a droga após tentativa de fuga

Flavio Brito

Publicado em 14/08/2017 às 07:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ontem (13) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma camionete com mais de uma tonelada de maconha, no km 454 da BR-163, na Unidade Operacional da PRF em Campo Grande.

Policiais realizavam fiscalizações na rodovia e durante abordagem a uma Chevrolet/S10, com placa aparente de Rubiataba (GO), o motorista acelerou para tentar fugir. O veículo, ocupado por dois homens, foi acompanhado por policiais rodoviários federais e, após alguns quilômetros, motorista e passageiro abandonaram o veículo com a droga e fugiram à pé em mata às margens da rodovia. Policiais fazem buscas na região, mas os envolvidos não foram encontrados.

A camionete estava com centenas de tabletes de maconha na carroceria e no interior do veículo. Os policiais constataram também que a camionete estava com placas clonadas e é produto de roubo/furto, com placas originais de Belo Horizonte (MG).

O veículo possuía um sistema de comunicação ilegal por rádio, o que indica que outro veículo envolvido dava suporte ao tráfico. Ao todo 1.192 kg de maconha estavam na camionete, que foram encaminhadas à Denar, em Campo Grande.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo