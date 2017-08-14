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125 anos

Programação de aniversário segue com visita a obras e ações de programa de habitação

Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, serão 62 instituições no desfile cívico de amanhã

Flavio Brito

Publicado em 14/08/2017 às 09:10

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Aquidauana vai comemorar 125 anos neste dia 15 de agosto, com o tema: “Aquidauana 125 Anos: Faço parte dessa história!”.  Prefeito Odilon e vice-prefeita Selma Suleiman se reuniram nesta segunda-feira (14) com secretários e vereadores para percorrer todas as obras públicas que estão em andamento atualmente.

Na lista de empreendimentos em execução estão as melhorias e finalização da construção de centros municipais de educação infantil, e a pavimentação asfáltica em diversos bairros como as vilas São Pedro e Cidade Nova.  Hoje ainda será feita a entrega dos títulos de posse definitiva para a regularização imobiliária do bairro Arara Azul, a partir das 18h, no Centro da Pastoral da Criança. 

Amanhã (15), as atividades terão início às 6h com a Alvorada Festiva, às 7h30 com o hasteamento da bandeira na Praça dos Estudantes e às 8h iniciará o Desfile Cívico, Escolar e Militar na rua 7 de Setembro.

Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Fundação de Cultura e Turismo, serão 62 instituições a desfilar, entre elas: Centros de Educação Infantil, Escolas Municipais, Estaduais e Particulares, Programas e Projetos, Instituições Religiosas, Instituições de serviço de interesse público, o 9º Batalhão de Engenharia e Combate, o 1º Sub grupamento de Bombeiros e o 7º Batalhão da Polícia Militar.

Cada Instituição participante fará exibição temática de parte da história da cidade, evidenciando pessoas que fizeram a diferença nesta terra pantaneira, falando das atrações turísticas e do Pantanal e tudo mais que compõe o que é de fato a cidade. 

O prefeito Odilon Alves Ribeiro e a vice-prefeita Selma Suleiman convidam a todos que fazem parte desta história a prestigiar o evento que acontecerá na rua 7 de Setembro à partir das 8h da manhã. O palanque central ficará no cruzamento da rua Augusto Mascarenhas esquina com a rua 7 de Setembro.

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