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125 anos

Creche da Nova Aquidauana vai atender a 240 crianças da região

Centro inaugurado hoje homenageia o professor José Rodolfo Falcão

Flavio Brito

Publicado em 15/08/2017 às 16:32

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O CMEI – Centro Municipal Educação Infantil José Rodolfo Falcão vai atender a 240 crianças e foi inaugurado nesta terça-feira (15), como parte das festividades de comemoração dos 125 anos de Aquidauana. O Centro fica no bairro Nova Aquidauana e foi entregue à comunidade na presença da mulher do homenageado, professora Gleice Rocha Falcão e do governador Reinaldo Azambuja.

“Investir na educação infantil é eleger a prioridade na formação das nossas crianças. Meu marido sempre dizia: ‘Educação é coisa séria, é pra ser vivido, é para ser administrado por pessoas que levam a vida com seriedade’. E cá estou eu, fazem 18 anos que meu marido faleceu e eu continuo firme porque sei que Deus está comigo. Foi Ele quem me ensinou a amar a educação e colocar como prioridade das nossas vidas a formação educacional”, disse a viúva do professor José Rodolfo Falcão, ao lembrar o legado do marido.

“Em nossa casa, em nossa família, muitas vezes ele dizia: ‘Se vocês querem participar de congresso educacional, se vocês querem fazer cursos de especialização, nós estamos prontos para financiar, mas para pagar multas, para pagar telefone, cada um se vira e faça com as suas próprias forças. Estamos aqui hoje fazendo um compromisso com a Nova Aquidauana. Precisamos arregaçar as magas para manter essa estrutura que é de fazer inveja para muitos lugares”, completou a professora Gleice, em seu discurso no ato e inauguração.

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) lembrou os avanços obtidos na educação do município. “Quando entrei na administração, tínhamos pouco mais de 400 alunos e depois de um ano e meio, saltamos para 2.000”, lembrou Felipe, mencionando o tempo que esteve à frente da prefeitura.  Orro é autor da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que permitiu a implantação de escolas de tempo integral na rede de ensino de Mato Grosso do Sul.

“Eu tenho certeza que é o futuro das nossas crianças. É muito importante a inauguração de uma creche como essa, é a sinalização de que o prefeito soube elencar uma prioridade que é a maior de todas e que deve ser a de todos nós”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

O professor José Rodolfo Falcão nasceu no dia 10 de setembro de 1939, em Vertentes (PE). Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, chegou a Aquidauana em 1966. Casou-se com a professora Gleice Rocha Falcão e teve duas filhas. Falecido em 1999, ele deixou um legado de incentivo a educação, a cultura e o esporte com a premiada Banda Marcial e as equipes de esporte de alto rendimento que representam o Instituto Educacional Falcão participando de campeonatos municipais, estaduais e nacionais. 

O Instituto Educacional Falcão foi fundado em 12 de março de 1964, sob a denominação de Colégio Comercial José Alves Ribeiro, autorizado a funcionar pela inspetoria seccional de ensino com o curso Técnico em Contabilidade. Em 1974, a denominação passou a ser Instituto Educacional Falcão e, hoje, são mantidos os cursos de Educação Infantil, Ensino fundamental e Ensino Médio.

 

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