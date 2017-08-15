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Governador assina ordens de serviço para terceira frente de pavimentação asfáltica

Autorização para o início das obras foi dada na manhã desta terça-feira, durante o Desfile Cívico de aniversário da cidade

Flavio Brito

Publicado em 15/08/2017 às 15:13

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Aquidauana terá três frentes de trabalho para a realização de obras de pavimentação asfáltica e esgotamento sanitário. As ordens de serviço para o início da terceira frente foram assinadas ainda na manhã desta terça-feira (15), durante o Desfile Cívico, Militar e Escolar- realizado na rua 7 de Setembro – em comemoração ao aniversário de 125 anos de Aquidauana. 

De acordo com o prefeito Odilon Ribeiro, os recursos foram obtidos por meio de emendas parlamentares dos deputados federais Mandetta (DEM) e Teresa Cristina (PSB), com a contrapartida do governo do Estado. 

Durante o cumprimento da agenda na Vila Eliane, que recebeu a 1ª fase das obras de pavimentação asfáltica, o prefeito Odilon afirmou que pelo menos 2.200 famílias estão sendo beneficiadas na região. O chefe do Executivo Estadual afirmou que Aquidauana ainda tem um deficit no esgotamento sanitário às famílias. No caso da Vila Eliane, o empreendimento também conta com recursos do governo federal, por meio do PAC 2. “É maior pacote de obras que Aquidauana já recebeu”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro, em seu discurso durante o desfile, que contou com 62 entidades.

A terceira frente de obras que teve as ordens de serviços assinadas hoje tem mais R$ 2,5 milhões em investimentos para os bairros Santa Terezinha e São Pedro. As ruas a serem pavimentas em trechos distintos são Antonio Campelo, Bernardino Lopes e Antonio Quelho., no bairro Cidade Nova. De acordo com o Gerente de Planejamento Ronaldo Ângelo, a metodologia para aplicação do pavimento nesta nova frente será a de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de excelente qualidade e boa duração.  O pacote de obras vai beneficiar de 6.000 a 8.000 pessoas. 

O governo municipal também tem buscado recursos para o recapeamento de vias importante que interligam bairros ao centro, além de novas frentes de pavimentação. 

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