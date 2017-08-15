Governador entrega pavimentação asfáltica de 86 ruas em Aquidauana

Mais de 21 mil moradores das Vilas Eliane e Frageli, de Aquidauana, serão beneficiados com a pavimentação asfáltica de 86 bairros, que fazem parte da primeira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A obra foi inaugurada no final da manhã pelo governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Odilon Ribeiro, como parte das comemorações do aniversário do município, que completou 125 anos de fundação nesta terça-feira (15).

Nessa etapa foram investidos R$ 16.294.982,99, sendo R$ 12.794.866,61 do PAC e o restante contrapartida da Prefeitura e recursos do Governo do Estado e da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Foram executados 120 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, 7,2 mil metros de rede de drenagem de águas pluviais e 4.767.84 metros de drenagem profunda.



No asfalto, o morador há 30 anos João Pita, 59, disse o bairro era só lama e poeira, a obra era o maior sonho dos moradores. Ele descerrou a placa também é agradeceu o governador. “Estamos muito orgulhosos, é uma obra que representa mais qualidade de vida, aumenta a nossa auto-estima”, frisou.

Via Sanesul, foram destinados mais de R$ 2,8 milhões na ampliação do sistema de esgotamento sanitário da região – construção de 14.126 metros de rede coletora e 1.506 ligações domiciliares.

“Nós estamos atendendo aqui governador Reinaldo, por meio do senhor, mais de duas mil famílias que tem seus imóveis com esgotamento sanitário e essa obra só saiu com a contrapartida do Estado, só temos a agradecer”, disse o prefeito Odilon Ribeiro.

No início da manhã, ao participar do desfile cívico, escolar e militar em comemoração ao aniversário de Aquidauana, o governador Reinaldo Azambuja assinou ordens de serviço e autorização de licitação para execução de obras no município. São mais de R$ 27 milhões que a administração estadual investe na cidade. “Estamos recebendo os maiores presentes que poderíamos imaginar”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro. O governador ainda entrega outras obras à população aquidauanense.