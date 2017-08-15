Governador Reinaldo e prefeito de Aquidauana acompanham juntos o desfile cívico

125 anos
O Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja assiste ao Desfile Cívico, Militar e Escolar – na rua 7 Setembro – ao lado do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, e demais autoridades do município. Centenas de moradores acompanham ao desfile neste momento.
O palanque das autoridades foi montado nas esquinas das ruas 7 de Setembro e Augusto Mascarenhas. Depois do desfile, o Chefe do Executivo Estadual cumpre uma série de compromissos na cidade, com a visita de obras em andamento e assinatura de ordens de serviço.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS