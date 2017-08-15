Governador Reinaldo e prefeito de Aquidauana acompanham juntos o desfile cívico

O Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja assiste ao Desfile Cívico, Militar e Escolar – na rua 7 Setembro – ao lado do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, e demais autoridades do município. Centenas de moradores acompanham ao desfile neste momento.

O palanque das autoridades foi montado nas esquinas das ruas 7 de Setembro e Augusto Mascarenhas. Depois do desfile, o Chefe do Executivo Estadual cumpre uma série de compromissos na cidade, com a visita de obras em andamento e assinatura de ordens de serviço.