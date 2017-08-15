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Aquidauana

Homem embriagado é preso depois de tentar matar filha com faca

Caso ocorreu na noite de ontem, no Bairro Previsul

Luiz Guido Junior

Publicado em 15/08/2017 às 15:21

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Homem de 61 anos morador no Bairro Previsul, em Aquidauana, foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem, depois de tentar matar a filha de 18 anos com uma faca. Ele só não conseguiu porque estava embriagado a ponto de ser facilmente contido por uma testemunha.


Segundo boletim de ocorrência, o autor chegou ao imóvel sob efeito de álcool e passou a agredir verbalmente as filhas, proferindo palavras de baixo calão. Uma delas interferiu, mas passou a ser alvo direto dos ataques. O homem se armou com uma faca e avançou na direção dela.


Uma testemunha que estava no local conseguiu detê-lo antes que algo pior acontecesse. A PM foi acionada e levou o homem para a Delegacia de Polícia de Civil. Ninguém se feriu. O caso foi regiastro como ameaça, no âmbito da violência doméstica.

 

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