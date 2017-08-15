Homem embriagado é preso depois de tentar matar filha com faca

Aquidauana
Caso ocorreu na noite de ontem, no Bairro Previsul
Homem de 61 anos morador no Bairro Previsul, em Aquidauana, foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem, depois de tentar matar a filha de 18 anos com uma faca. Ele só não conseguiu porque estava embriagado a ponto de ser facilmente contido por uma testemunha.
Segundo boletim de ocorrência, o autor chegou ao imóvel sob efeito de álcool e passou a agredir verbalmente as filhas, proferindo palavras de baixo calão. Uma delas interferiu, mas passou a ser alvo direto dos ataques. O homem se armou com uma faca e avançou na direção dela.
Uma testemunha que estava no local conseguiu detê-lo antes que algo pior acontecesse. A PM foi acionada e levou o homem para a Delegacia de Polícia de Civil. Ninguém se feriu. O caso foi regiastro como ameaça, no âmbito da violência doméstica.
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