No aniversário de Aquidauana, governador entrega obras e autoriza pavimentação da MS-450

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda nesta terça-feira (15), em Aquidauana, município pantaneiro que comemora hoje 125 anos de fundação, e anunciará novos investimentos que totalizam R$ 20,6 milhões.

Além de participar do desfile cívico, escolar e militar como parte das festividades do aniversário do município, o governador assina ordens de serviços para obras estruturantes e faz entregas, dentre as quais pavimentação asfáltica urbana e reforma e ampliação de escola.

Durante o desfile Reinaldo Azambuja assina cooperação com a prefeitura para a reforma do ginásio poliesportivo e autoriza obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais e abertura de licitação para recapeamento de vias urbanas.

Também fará a entrega de patrulha mecanizada e unidades habitacionais destinadas a agricultores tradicionais e visitará obras em andamento.

O governador concluirá sua agenda na localidade de Piraputanga onde assinará a ordem serviço para a obra de pavimentação asfáltica de 18,5 km da MS-450, trecho da Estrada Parque entre aquele distrito e Camisão.

Veja a agenda:

Solenidade de inauguração da 1ª etapa da pavimentação asfáltica na Vila Eliane e Vila Frageli – PAC 2 (parceria: Prefeitura Municipal/Governo Federal/Governo Estadual/Sanesul)

Horário: 11h

Local: Rua Francisco Pereira Alves, esquina com a rua Ovídio Costa

Inauguração CMEI – Professor José Rodolfo Falcão (Prefeitura Municipal)

Horário: 13h30

Local: Rua Filinto Muller, esquina com a Rua 11 – Nova Aquidauana

Descerramento de placa da obra de reforma geral e construção da quadra poliesportiva EE Professor Luiz Mongelli

Horário: 14h15

Local: Rua Rui Barbosa, s/n – Bairro Alto

Solenidade de assinatura de ordem de início de serviço da obra de pavimentação asfáltica na MS-450, trecho: Piraputanga/Camisão, extensão de 18,548 Km

Horário: 15h10

Local: Distrito de Piraputanga