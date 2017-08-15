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No aniversário de Aquidauana, governador entrega obras e autoriza pavimentação da MS-450

Flavio Brito

Publicado em 15/08/2017 às 09:35

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O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda nesta terça-feira (15), em Aquidauana, município pantaneiro que comemora hoje 125 anos de fundação, e anunciará novos investimentos que totalizam R$ 20,6 milhões.

Além de participar do desfile cívico, escolar e militar como parte das festividades do aniversário do município, o governador assina ordens de serviços para obras estruturantes e faz entregas, dentre as quais pavimentação asfáltica urbana e reforma e ampliação de escola.

Durante o desfile Reinaldo Azambuja assina cooperação com a prefeitura para a reforma do ginásio poliesportivo e autoriza obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais e abertura de licitação para recapeamento de vias urbanas.

Também fará a entrega de patrulha mecanizada e unidades habitacionais destinadas a agricultores tradicionais e visitará obras em andamento.

O governador concluirá sua agenda na localidade de Piraputanga onde assinará a ordem serviço para a obra de pavimentação asfáltica de 18,5 km da MS-450, trecho da Estrada Parque entre aquele distrito e Camisão.

Veja a agenda: 

Solenidade de inauguração da 1ª etapa da pavimentação asfáltica na Vila Eliane e Vila Frageli – PAC 2 (parceria: Prefeitura Municipal/Governo Federal/Governo Estadual/Sanesul)
Horário: 11h
Local: Rua Francisco Pereira Alves, esquina com a rua Ovídio Costa

Inauguração CMEI – Professor José Rodolfo Falcão (Prefeitura Municipal)
Horário: 13h30
Local: Rua Filinto Muller, esquina com a Rua 11 – Nova Aquidauana

Descerramento de placa da obra de reforma geral e construção da quadra poliesportiva EE Professor Luiz Mongelli
Horário: 14h15
Local: Rua Rui Barbosa, s/n  – Bairro Alto

Solenidade de assinatura de ordem de início de serviço da obra de pavimentação asfáltica na MS-450, trecho: Piraputanga/Camisão, extensão de 18,548 Km
Horário: 15h10
Local: Distrito de Piraputanga

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