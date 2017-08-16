9º BE Cmb faz chamada pública para comprar alimentos de agricultores familiares

Aquidauana
Recebimento de propostas ocorrerá no dia 27 de agosto, às 9h30, na sede do Batalhão em Aquidauana
O 9º Batalhão de Engenharia de Combate - 9º BE Cmb, de Aquidauana, realiza chamada para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, em atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos, do governo federal.
De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Exército, o recebimento da documentação e do projeto de venda ocorrerá no dia 28 de agosto de 2017, às 09h30, no auditório nº 1 do 9º BECmb.
O edital, e seus anexos com as informações completas, está disponível, gratuitamente, aos interessados na sede do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, que fica na rua Duque de Caxias, SN, Bairro Alto, Setor de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) ou pela internet no endereço eletrônico www.9becmb.eb.mil.br (link Licitações e Contratos).
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