Governador autoriza obra de reforma do ginásio interditado desde 2013

Interditado desde 2013, o Ginásio Poliestportivo de Aquidauana encontra-se desativado para atividades esportivas de qualquer natureza, em razão de problemas estruturais. Porém, ontem, por meio de convênio com a Prefeitura Municipal, o governador Reinaldo Azambuja autorizou o início das obras de reforma. A assinatura do convênio fez parte da comemoração dos 125 anos da cidade.



Além do governado, também assinaram o documento o secretário de infraestrutura, Ednei Miglioli e o diretor da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda. Está incluso na reforma a estrutura em alvenaria com pintura, a estrutura metálica da cobertura, piso da quadra, parte hidráulica dos banheiros e parte elétrica. Os trabalhos devem começar nos próximos dias, para alegria dos desportistas em geral.