Ladrão invade casa, furta bike, come banana e deixa cascas no chão

Mulher de 53 anos moradora em uma chácara na região do Bairro São Francisco, em Aquidauana, teve um surpresa desagradável na manhã desta quarta-feira. Um ladrão invadiu a casa, furtou a bicicleta que estava na cozinha, comeu bananas e deixou as cascas pelo chão.



O crime ocorreu durante a madrugada, enquanto a vítima dormia. A suspeita é de que o autor tenha usado uma cadeira para alcançar o vão da janela e entrar. Para sair, usou as chaves para abrir a porta por dentro. Não há informações sobre quem seria o responsável.