Ladrão toma celular de vítima distraída e foge correndo pelo mato

Vila Pinheiro
Moradores disseram que o suspeito pode ser um usuário de drogas, que tem cometido diversos delitos semelhantes no bairro
Mulher de 28 anos teve o celular furtado no início da manhã desta quarta-feira, enquanto caminhava pela Rua Salviano de Oliveira, na Vilha Pinheiro, em Aquidauana.
A vítima disse que estava distraída com o fone no ouvido, quando o autor se aproximou sem que ela percebesse e tomou o celular da mão. Em seguida, fugiu correndo por uma mata nas imediações.
Ela gritou por socorro, mas ninguém pôde ajudá-la. Moradores disseram que o suspeito pode ser um usuário de drogas que tem cometido diversos delitos semelhantes no bairro. As características foram repassadas à polícia.
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