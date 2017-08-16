Ladrão toma celular de vítima distraída e foge correndo pelo mato

Mulher de 28 anos teve o celular furtado no início da manhã desta quarta-feira, enquanto caminhava pela Rua Salviano de Oliveira, na Vilha Pinheiro, em Aquidauana.



A vítima disse que estava distraída com o fone no ouvido, quando o autor se aproximou sem que ela percebesse e tomou o celular da mão. Em seguida, fugiu correndo por uma mata nas imediações.



Ela gritou por socorro, mas ninguém pôde ajudá-la. Moradores disseram que o suspeito pode ser um usuário de drogas que tem cometido diversos delitos semelhantes no bairro. As características foram repassadas à polícia.