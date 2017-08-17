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Aquidauana

Disputa de mulheres por Biz termina com moto apreendida pela polícia

A antiga dona tomou o veículo da atual proprietária para forçar a transferência dos documentos, que ainda não aconteceu

Luiz Guido Junior

Publicado em 17/08/2017 às 19:29

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Confusão entre duas mulheres envolvendo a compra de uma moto Honda Biz azul, ano 2006, virou caso de polícia no final da tarde desta quinta-feira, em Aquidauana. A ex-proprietária pegou o veículo sem autorização porque a atual dona ainda não assumiu a transferência da documentação. Como o licenciamento estava atrasado, o veículo acabou apreendido.


Segundo a polícia, a atual proprietária, de 38 anos, disse que estacionou a Biz por volta das 13 horas, em frente ao trabalho, na Rua Sete de Setembro, no Centro da cidade. Por volta das 16h30, percebeu que a moto havia desaparecido e acionou a polícia por furto. O veículo foi recuperado com a antiga dona, moradora no Bairro Cristo Rei, em Anastácio.


A ex-proprietária disse que pegou a Biz por conta própria, sem autorização, já que até o momento a transferência de propriedade não havia sido feita, o que poderia prejudicá-la futuramente. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e ambas vão resolver a situação junto à justiça. O veículo foi recolhido e será encaminhado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), podendo ser retirado somente após a regularização dos documentos.

 

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