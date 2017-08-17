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Início no período de chuva aumenta riscos para navegação e banho em rio

Nível do Rio Aquidauana subiu 68 centímetros em 24 horas: força da correnteza causa a movimentação de galhos e troncos de árvore

Flavio Brito

Publicado em 17/08/2017 às 09:42

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A chuva voltou a cair sobre Aquidauana e Anastácio e o Corpo de Bombeiros alerta para os riscos trazidos pelo aumento do nível do rio Aquidauana. De acordo com as informações da Sala de Operações do Imasul – Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (16) choveu 23,6 milímetros. O nível do rio subiu 68 centímetros entre terça-feira (15) e ontem, saltando de 2,62 metros para 3,30 metros.

A força da correnteza aumenta nesse período aumenta e os maiores riscos são para quem está acostumado com a navegação na região, explicam os membros da equipe de resgate baseados na prainha de Anastácio. São recentes os últimos casos de afogamento na região.

Mudanças ao longo do percurso do rio estão entre as maiores causas acidentes. Segundo os Bombeiros, a força da água arrasta areia depositada no fundo, alterando a profundidade em determinados trechos do rio.

Além dos galhos e troncos de árvore que se soltam e descem o rio. Neste caso, os maiores riscos são para as embarcações. O resgate dos Bombeiros adverte para a falta do uso do colete salva-vidas. Quanto a chuva, o serviço de meteorologia on-line Climatempo prevê pancadas para os próximos dias e chuva forte no domingo (20).

Nesta quarta-feira (16), a chuva alagou ruas e chegou a causar transtornos para alguns moradores. Silvana Silveira, 28 anos, trabalha como balconista e parou para comprar pão na rua Estevão Alves Corrêa. Ela lembrou que os alagamentos são comuns. “´É que não choveu muito ainda, porque quando chove mesmo, a água invade calçada”, afirmou a moradora, quando estava no estabelecimento que fica entre as ruas Antônio João e José Bonifácio. “Mas, essa chuva foi boa, não aguentava mais aquele tempo seco e poeira”, disse a balconista.

Já para outros moradores, a preocupação com o volume de chuvas é maior. Dona Adélia mora na rua Cândido Mariano, no Centro de Aquidauana. Ela já teve a casa invadida pela água rio Aquidauana. “O terreno é muito baixo, e as vezes, só com o volume da chuva o meu quintal também alaga”, contou ela, que tem uma horta em casa. 

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