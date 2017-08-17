Mulher de 42 anos é atropelada por motocicleta no Ovídio Costa 1 em Aquidauana

Aquidauana
Uma mulher de 42 anos foi atropelada no fim da tarde desta quarta-feira (16), na rua Campo Grande no bairro Ovídio Costa 1, em Aquidauana. O acidente ocorreu às 17h48 e a vítima teve de ser socorrida pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. A mulher atropelada teve um corte no nariz.
A condutora da moto, de 47 anos, teve uma escoriação no pé esquerdo. As duas foram atendidas pela Equipe de Resgate e Salvamento e encaminhadas ao PS Municipal de Aquidauana.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS