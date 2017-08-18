“Cratera” no Calçadão da Sete exige atenção de pedestres no Centro

Quem anda pela rua 7 de Setembro, no Centro de Aquidauana, tem de redobrar a atenção ao transitar pelo Calçadão – entre as ruas Estevão Alves Corrêa e Pandiá Calógeras. Uma “cratera” foi aberta e disseram os moradores, que passavam pelo local na manhã desta sexta-feira (18), está lá há três semanas. O buraco traz riscos quem vier a cair.

As imagens foram encaminhadas para a equipe da Gerência de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Aquidauana e o Executivo municipal garantiu que uma equipe seria enviada ao local. Pelas fotos, é possível perceber que é possível que ocorra outros desmoronamentos. A área aparente da cratera parece ser menor do que seu real tamanho. Os pedestres correm riscos ao pisar em algum trecho em que o chão esteja “oco”.