Em Aquidauana, bandidos furtam boi de 400 kg e deixam apenas o couro

Abigeato
Ladrões se aproveitaram da chuva para cometer o furto
Fazenda localizada na zona rural de Aquidauana foi invadida durante a madrugada de ontem. O ladrões mataram um boi de aproximadamente 400 quilos e levaram a carcaça, deixando apenas o couro no local.
A suspeita da vítima, um homem de 50 anos que é gerente da transportes da propriedade, é de que os autores tenham se aproveitado da chuva, que atrapalhava a visibilidade e inibia barulhos.
O caso de abigeato foi denunciado à Polícia Civil. Ainda de acordo com a vítima, esta seria a quarta vez que ocorre o furto de cabeças de gado na região. Justamente por causa da chuva, não há testemunhas.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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