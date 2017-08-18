Em Aquidauana, bandidos furtam boi de 400 kg e deixam apenas o couro

Fazenda localizada na zona rural de Aquidauana foi invadida durante a madrugada de ontem. O ladrões mataram um boi de aproximadamente 400 quilos e levaram a carcaça, deixando apenas o couro no local.



A suspeita da vítima, um homem de 50 anos que é gerente da transportes da propriedade, é de que os autores tenham se aproveitado da chuva, que atrapalhava a visibilidade e inibia barulhos.

O caso de abigeato foi denunciado à Polícia Civil. Ainda de acordo com a vítima, esta seria a quarta vez que ocorre o furto de cabeças de gado na região. Justamente por causa da chuva, não há testemunhas.