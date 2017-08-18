Jovem tem carteira furtada no local de trabalho em Aquidauana

Centro
A vítima espera contar com registro das câmeras de segurança do local
Jovem de 24 anos, funcionária de uma loja de departamentos no Centro de Aquidauana, teve a carteira furtada no local de trabalho, ontem. A vítima relatou que deixou o objeto sob o balcão e se distraiu por alguns instantes. Quando verificou novamente, percebeu que a carteira havia sido subtraída.
Ela denunciou o caso à Polícia Civil e disse que a loja tem câmeras de segurança, mas que até então não havia tido acesso aos registros porque o controle das gravações fica em uma central, a qual não soube informar. Entretanto, ela espera contar com as imagens para identificar a pessoal responsável.
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