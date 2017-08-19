"Briga de faca" termina com dois homens feridos no Bairro Alto, atrás da rodoviária

Aquidauana
Faca usada nas agressões não foi encontrada
Confusão entre dois homens, um de 26 e outro de 37 anos, terminou com ambos feridos na noite de ontem, no Bairro Alto, em Aquidauana. Eles se agrediram com uma faca na Rua Irmãos Diacópulos, aos fundos do Terminal Rodoviário Municipal.
A polícia não divulgou o motivo da briga, mas conforme apurado, um dos autores estava com corte no dedo e o outro com escoriações pelo corpo e corte superficial. A faca usada nas agressões não foi encontrada. Ambos receberam atendimento e foram levados para a delegacia.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS