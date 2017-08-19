Homem ameaça vizinha com faca por causa de som alto na Vila Eliane

Aquidauana
Polícia Militar foi acionada e confusão terminou na delegacia
Uma mulher de 53 anos, moradora na Vila Eliane, em Aquidauana, foi ameaçada com uma faca pelo vizinho, de 36 anos, depois de reclamar por causa de perturbação de sossego. O autor estava com som alto e não gostou de ser questionado. O desacerto terminou na delegacia.
Segundo boletim de ocorrência, a confusão aconteceu na Rua Dante do Nascimento. A vítima disse que, por volta da 00h30 desta madrugada, pediu para que o vizinho abaixasse o volume do som, porque estava atrapalhando o sono dos demais.
O homem, ao invés a atender à solicitação, se recusou e ainda proferiu ameaças contra a mulher que, preocupada com sua integridade física, acionou a Polícia Militar. O autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.
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