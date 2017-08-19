PM prende ladrão de bicicleta no Centro de Aquidauana e recupera pertence

Flagrante
Rotai flagrou o suspeito perto da ponte velha e o levou para a delegacia
A equipe de Rondas Ostensivas Táticas do Interior (Rotai) da Polícia Militar de Aquidauana prendeu na madrugade de hoje, no Centro, um jovem de 18 anos por furto de bicicleta. O autor foi flagrado perto da Ponte Velha com o pertence, e teve que devolvê-lo ao ser levado para a delegacia.
Conforme apurado, a vítima, um homem de 57 anos, relatou que a bicicleta havia sido levada e que o autor teria saído rumo ao Pirizal. Em posse das características da bicicleta e do suspeito, os militares flagraram o jovem nas proximidades de uma lanchonete na praça, perto da ponte velha, e o prenderam.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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