Aeroclube de Aquidauana comemora 66 anos com festa para a população

Com festa gratuita, o Aeroclube de Aquidauana comemorou 66 anos neste domingo (20). De acordo com o presidente da associação, Lucas Serrou Queiroz Botelho o objetivo foi de aproximar a população e fortalecer as atividades no local. A festa contou com muita música e ainda promoveu uma boa ação, com a arrecadação de alimentos para a doação e show de acrobacias, feitos pelo comandante Tito Livio.

“Toda a diretoria, todos os sócios estão de parabéns e contribuíram para que a gente pudesse fazer essa festa”, disse Botelho, em entrevista à equipe de reportagem de O Pantaneiro, comentando sobre o trabalho de organização da festa que foi apoiada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Cultura e Turismo.

As expectativas da associação são as melhores para os próximos anos. “O nosso aeroclube teve um período sombrio, com a suspensão das atividades por sete anos. Mas, nós já estamos há um ano e meio fazendo esse trabalho”, disse o presidente do Aeroclube de Aquidauana. Ele explicou que hoje a associação conseguiu cumprir todas as exigências da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, tendo plena permissão para operar na área que foi doada pela Família Rondon.

O Comandante Tito Livio veio de Campo Grande para a festa do Aeroclube de Aquidauana, onde ele tirou o seu “brevê”, ainda na década de 1970. “Eu sou daqui de Aquidauana mesmo e foi aqui neste aeroclube onde eu tirei o meu brevê, com muito orgulho”, revelou, sobre sua experiência como piloto.