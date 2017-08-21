Carreta da Caixa inicia exibições de cinema gratuito em Aquidauana

Aquidauana recebe uma das etapas do projeto “Cinema é pra você, sim!”, que leva o cinema, cultura e arte e alegria para 35 cidades da região Centro-Oeste. O projeto inicia as exibições hoje (21) e segue até o dia 23 de agosto, na Praça dos Estudantes. As sessões são gratuitas e a a Caixa Seguradora patrocina.

É uma carreta que se transforma em uma grande sala de cinema. Serão 180 dias de viagem e mais de 12.000 km a serem percorridos, de acordo com as informações divulgadas pela instituição. Em Mato Grosso do Sul, a carreta ainda passa pelas cidades de Jardim (de 26 a 28 de agosto), Maracaju (de 31 de agosto a 2 de setembro), Ponta Porã (de 5 a 7 de Setembro), Nova Andradina (de 10 a 12 de setembro), Parnaíba (de 16 a 18 de setembro) e Cassilândia (de 21 a 23 de setembro).

Entre os filmes em cartaz estão grandes sucessos brasileiros de bilheteria como o longa “Vai que coa”, protagonizado pelo ator e humorista Paulo Gustavo, e lançamentos recentes da lista de filmes de super heróis e quadrinhos, como “Capitão América – A guerra civil”.

A carreta exibe cinco sessões por dia, com filmes sendo alternados entre os horários de cada dia. O público ainda é presenteado com pipoca refrigerante de graça.