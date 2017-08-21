Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece quatro vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira:

*Vaga locais (Aquidauana/Anastácio):

Atendente Balconista

Operador de Caixa (experiente)

Vendedor em domicílio

*Vagas regionais (rural/outras cidades) :

Campeiro (curso ou experiência em inseminação)



Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.