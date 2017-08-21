Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:20

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Família se une para criar empresa de shows aéreos por amor à aviação

Comandante Tito Livio e o filho se apresentaram no 66º aniversário do Aeroclube de Aquidauana

Flavio Brito

Publicado em 21/08/2017 às 13:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Crédito do vídeo: Redação

O Comandante Tito Livio veio de Campo Grande para a festa de 66 anos do Aeroclube de Aquidauana, onde ele tirou o seu “brevê”, ainda na década de 1970. “Eu sou daqui de Aquidauana mesmo e foi aqui neste aeroclube onde eu tirei o meu brevê, com muito orgulho”, revelou, sobre sua experiência como piloto. 

Tito Livio encantou o público com manobras e acrobacias na tarde deste domingo. “Depois eu fui para os Estados Unidos para me aperfeiçoar, fiz curso para instrução de acrobacias e comprei meus próprios aviões, apropriados para isso. Agora, nós estamos tentando montar uma empresa de shows aéreos”, detalhou, acrescentando que o objetivo é divulgar a aviação e aproximar os mais jovens. 

Livio se profissionalizou nas manobras na década de 1990. O comandante já voou com muitos governadores do Estado, mas nenhum dos chefes do Executivo teve coragem de enfrentar um voo de alta performance, revelou. A paixão pela aviação se estende a toda família. O filho do comandante Livio, Tito Neto também esteve presente nas comemorações. 

“É um orgulho estar aqui, o lugar onde meu pai se formou. O tempo parecia que não ia ajudar, mas depois abriu e a gente pode mostrar algumas coisas aqui para o pessoal”, disse Neto, sobre a apresentação feita com o modelo Vans Aircraft RV-8. Ele fará parte da equipe de shows aéreos que vai contar com um modelo de primeira para os voos de alta performance, o Zlin Z50.

Amante de relíquias, Neto prometeu estar presente na quarta edição do Encontro de Relíquias com seu Fusca 1975, em junho do ano que vem. Outra possiblidade é a da apresentação de um show aéreo já com o novo modelo.  Quem quiser encontrar em contato com o grupo para a contratação de um show com as acrobacias é ligar no (67) 99918-3107. Veja as entrevistas completas no nosso canal no Youtube

 

 

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo