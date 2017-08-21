Família se une para criar empresa de shows aéreos por amor à aviação

O Comandante Tito Livio veio de Campo Grande para a festa de 66 anos do Aeroclube de Aquidauana, onde ele tirou o seu “brevê”, ainda na década de 1970. “Eu sou daqui de Aquidauana mesmo e foi aqui neste aeroclube onde eu tirei o meu brevê, com muito orgulho”, revelou, sobre sua experiência como piloto.

Tito Livio encantou o público com manobras e acrobacias na tarde deste domingo. “Depois eu fui para os Estados Unidos para me aperfeiçoar, fiz curso para instrução de acrobacias e comprei meus próprios aviões, apropriados para isso. Agora, nós estamos tentando montar uma empresa de shows aéreos”, detalhou, acrescentando que o objetivo é divulgar a aviação e aproximar os mais jovens.

Livio se profissionalizou nas manobras na década de 1990. O comandante já voou com muitos governadores do Estado, mas nenhum dos chefes do Executivo teve coragem de enfrentar um voo de alta performance, revelou. A paixão pela aviação se estende a toda família. O filho do comandante Livio, Tito Neto também esteve presente nas comemorações.

“É um orgulho estar aqui, o lugar onde meu pai se formou. O tempo parecia que não ia ajudar, mas depois abriu e a gente pode mostrar algumas coisas aqui para o pessoal”, disse Neto, sobre a apresentação feita com o modelo Vans Aircraft RV-8. Ele fará parte da equipe de shows aéreos que vai contar com um modelo de primeira para os voos de alta performance, o Zlin Z50.

Amante de relíquias, Neto prometeu estar presente na quarta edição do Encontro de Relíquias com seu Fusca 1975, em junho do ano que vem. Outra possiblidade é a da apresentação de um show aéreo já com o novo modelo. Quem quiser encontrar em contato com o grupo para a contratação de um show com as acrobacias é ligar no (67) 99918-3107. Veja as entrevistas completas no nosso canal no Youtube.