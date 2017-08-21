Moradores do Nova Aquidauana convivem com descaso do poder público

Com apenas duas ruas asfaltadas, o Bairro Nova Aquidauana, um dos maiores de Aquidauana, convive com o abandono. Segundo a comerciante Marcilene Inácio de Oliveira, de 40 anos, a região, apesar de ser o lar de alguns políticos da cidade, parece ter sido esquecida pelo poder público. "Não tem asfalto, só dois pedacinhos ali. Nem parquinho para as crianças existe".



Os pedacinhos os quais ela se refere são a Avenida Vice-Prefeito Timóteo Proença e a Rua Mato Grosso do Sul, as únicas asfaltadas por lá. Além do problema da poeira em dias de calor, e do barro em períodos chuvosos, ainda existe a questão dos lotes sujos que são usados como depósito de lixo, acumulando insetos e animais nocivos, bem como ponto de consumo de drogas.



"Tenho orgulho de viver no Nova Aquidauana, mas os políticos estão deixando a desejar. Está tudo parado no bairro", disse ela que tem uma loja de roupas na Rua Antônio Graça. "Não se vê ajuda para nada. Não tem nenhuma construção, nem um parque para as crianças. Aqui é um local que tem desde o povo mais humilde até empresários e políticos", explicou a moradora.



Para Marcilene, nem mesmo as mudanças de gestão na administração pública têm feito diferença. "Não tem mudança nenhuma. Para se ter noção, no ano passado passaram uma patrola aqui porque era ano político, e só. Do mais, ninguém nem limpa os lotes aqui, está tudo abandonado. Tenho prazer de viver aqui, mas espero que haja melhorias logo", reclamou.