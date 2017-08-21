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Tamon Abe volta a ser internado para dar continuidade a tratamento

Morador do bairro Nova Aquidauana se acidentou no dia 25 de julho, enquanto testava Ultraleve

Flavio Brito

Publicado em 21/08/2017 às 16:31

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O morador de Aquidauana Tamon Abe, 44 anos, voltou a ser internado em Campo Grande, na quinta-feira (17). Ele prossegue com o tratamento e acompanhamento médico, depois do acidente que sofreu no dia 25 de julho. Ele realizava testes com seu Ultraleve Trike, no momento do acidente. O aparelho estava sem as asas. O acelerador travou e a aeronave perdeu o controle.

“Vim quinta-feira pra consulta em Campo Grande. Aí, o medicam que me operou achou melhor eu internar, com suspeita de infecção. Então tive que me internar urgente pra tomar antibiótico e fazer debridamento”, explicou Tamon, em mensagem enviada para nossa equipe de reportagem, sobre o procedimento necessário para a retirada de tecido necrosado.   
      
“E operei novamente no sábado, à tarde, e correu tudo bem. Agora, ficaram perfeitos os pontos e esta 100%. Estou bem agora, mais aliviado, sem riscos. Vou ficar mais uns dias, agora, sob os cuidados do médico, até ele ter certeza de que eu posso ir pra casa”. Tamon lamentou não poder participar da festa de aniversário de 66 anos do Aeroclube de Aquidauana, mas garantiu que estará presente no ano que vem. 

Sobre o acidente, Tamon contou, em entrevista, que não ligava o aparelho há três semanas, antes do acidente. Ele saiu de saiu de casa, na rua José dos Santos, que é perpendicular à avenida Mato Grosso do Sul. A intenção era fazer a volta e retornar a sua residência. Foi neste momento que o acelerador travou, o aparelho chegou a empinar antes de arrancar com o piloto. 

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