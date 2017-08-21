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Vítima de atentado em bar insiste que PM atirou, afirma Polícia Civil

Confusão começou após abordagem violenta, disse Tio Biba ao delegado

Luiz Guido Junior

Publicado em 21/08/2017 às 16:43

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José Erasmo Campos de Silva, 37 anos, também conhecido como Tio Biba, insiste na versão de que foi baleado por um policial militar no atentado ocorrido na noite de 24 de julho, em Aquidauana. Segundo a Polícia Civil, a vítima alega que consegue reconher o atirador, por isso, foi solicitado ao comando da PM fotos de todos os integrantes da equipe da Rondas Ostensivas Táticas do Interior (Rotai). Tio Biba diz que foi alvo de retaliação após uma abordagem. Porém, as polícia não descarta outras possibilidades, como acerto de contas do tráfico.

Conforme noticiado, no dia do atentado, Leandro Campos da Costa, de 24 anos, também foi atingido pelos disparos e morreu no local. Ele é sobrinho de Tio Biba, que foi socorrido e conseguiu se recuperar. Na ocasião, a esposa de Leandro também se feriu. O crime aconteceu na frente do Bar do Zé Ferreira, na Rua Mato Grosso do Sul. Os alvos estavam de carro e foram perseguidos até o estabelecimento pelos atiradores que estavam em uma moto. 


Segundo o delegado Eder Oliveira Moraes, responsável pelo caso, não é descartada suspeita de que, de fato, o autor dos disparos seja um policial, embora ainda não haja provas. Tio Biba afirma que foi perseguido porque na noite anterior, teria sido abordado pela Rotai em Anastácio, sendo agredido. A ação foi filmada por uma testemunha e depois compartilhada por ele nas redes sociais, o que supostamente teria geraldo revolta por parte do PM envolvido.


A tensão teria se agravado porque Biba já tem passagens pela polícia. E justamente por este motivo, a Polícia Civil também não descarta outras hipóteses, como acerto de contas do crime organizado, uma vez que a vítima em questão teria sido presa com grande carregamento de droga, e os traficantes poderiam estar cobrando o prejuízo. O delegado explicou ainda que espera que seja feito o reconhecido do suspeito, por parte de Biba, para dar andamento às oitivas.

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