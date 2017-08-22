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Asfalto novo vira pista de corrida em escuridão na Vila Eliane

Com iluminação precária e sem sinalização, motoristas abusam da velocidade na Rua Felipe Orro

Renan Nucci

Publicado em 22/08/2017 às 16:17

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Crédito do vídeo: Da Redação

O asfalto novo da Rua Felipe Orro, na Vila Eliane, em Aquidauana, resolveu muitos problemas como poeira e barro, mas trouxe outros. Segundo moradores, as boas condições fazem da via um atrativo para o excesso de velocidade. É comum ver veículos correndo pela região, principalmente à noite, oferecendo risco de acidente.


Em um trecho de aproximadamente 600 metros, da Rua Francisco Pereira Alves até a Rua Luis da Costa Rondon, o asfalto está "liso", praticamente sem buracos, rachaduras ou desnível. Tais características, somadas à iluminação precária e à falta de sinalização, fazem da rua uma pista de corrida perigosa. "Passam correndo aqui o tempo todo", disse o pedreiro Amorim, de 59 anos, que há seis anos mora na região.


Ele explica que só há entradas em uma das mãos, porque de um lado há residências, mas do outro não, existe apenas a vegetação que circunda a Lagoa Comprida. "Carros e motos vão para mão onde não tem entrada, porque lá é melhor para correr", reclamou ele, que alerta para uma tragédia, já que crianças e animais transitam pela via. "O risco de morte é grande", completou.

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