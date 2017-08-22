Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece uma vaga de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira:

Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio)

Vendedor em domicílio (consignado)

Vagas Regionais (rural e outras cidades)

Não há

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.