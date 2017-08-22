Idoso de 82 anos tem costela quebrada em acidente no Centro

Aquidauana
Senhor estava de bicicleta e se chocou contra um Gol em frente à Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição
Um idoso de 82 anos ficou ferido depois de um acidente entre carro e bicicleta em frente à Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, no Centro de Aquidauana. O senhor tentou atravessar a rua, por volta das 7h20 desta terça-feira (22), e acabou se chocando com o veículo, Volkswagen Gol branco.
O idoso teve escoriações e uma fratura na costela. Ele teve de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi levado para o hospital. O vidro do carro chegou a ser estilhaçado pela força do impacto.
De acordo com as informações, o motorista não tinha carteira de habilitação, mas todos os documentos estavam regulares. O carro não foi apreendido porque uma pessoa habilitada se apresentou para leva-lo.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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