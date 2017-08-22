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Panela no fogo causa explosão e incêndio no bairro Santa Terezinha

Morador planeja esquentar o almoço, acendeu a chama do fogão, atendeu uma ligação em seguida e se distraiu

Flavio Brito

Publicado em 22/08/2017 às 14:27

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Crédito do vídeo: Redação

Uma casa pegou fogo na tarde desta terça-feira (22) no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. Um dos moradores esqueceu uma panela sobre o fogão com a chama acesa e a mangueira do gás derreteu. No imóvel residem três pessoas e, de acordo com as informações dos Bombeiros, a panela foi esquecida pelo cunhado do casal, de 49 e 52 anos de idade. 

Ainda de acordo com as informações dos Bombeiros, depois do derretimento da mangueira, houve uma explosão. A casa tem seis cômodos e quase todos teriam sido atingidos pelo fogo. O forro de madeira do imóvel que fica na rua Carlos Camisão estaria ajudando a propagar as chamas. As equipes de incêndio trabalharam para controlar o fogo. 

O cunhado do casal já estaria em casa, e teria ligado o fogão para esquentar o almoço. De acordo com as informações, a família mora há dois anos no imóvel, que é alugado. O rapaz teria atendido uma ligação e se deitou para falar ao celular. Ele só percebeu o incêndio depois que a fumaça já tinha se espalhado. 

Segundo as informações levantadas no local, ele teve de ser salvo por um vizinho, pois se desesperou quando percebeu o incêndio. Em choque, ele foi levado para o hospital. O morador foi salvo pelo vizinho Antônio Maceno, 41 anos. Ele estava passando pela rua Carlos Camisão e ouviu os gritos. 

“Ele não conseguia sair pela cozinha por causa do fogo e a porta da sala estava trancada”, explicou o vizinho, que teve de arrombar a porta para salvar o morador. Os outros dois moradores são funcionários da Prefeitura de Aquidauana e estavam fora de casa no momento do incêndio. A vítima que estava na residência é professor e tinha chegado de uma das aldeias do município, onde dá aulas. Os Bombeiros precisaram de 1.500 litros de água para controlar as chamas. A Polícia Militar também esteve no local. 

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